Юным югорчанам разрешили гулять без родителей. Фото: Ольга Крыльцова

Юным югорчанам разрешили гулять без родителей. Об этом сообщает Оперативный штаб ХМАО.

– Детям в возрасте до 14 лет разрешено без сопровождения родителей посещать парки, стадионы, скверы, гулять на улице, ездить в общественном транспорте, соблюдая при этом действующие меры безопасности. Продолжает действовать ограничение по обучению детей без сопровождения в торговых центрах (площадью более 800 кв.м.), объектах общественного питания, – говорится в сообщении.

Также стало известно, что правительство России выделило из резервного фонда 26 миллионов рублей автономному округу на приобретение лекарств для лечения амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Так, по состоянию на 22 марта бесплатные лекарственные препараты получили около 36 тысяч пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении.