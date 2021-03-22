В Когалыме полицейские стреляли по машине нарушителя ПДД. Фото - ОМВД России по г. Когалыму.

В дежурную часть отдела МВД по городу Когалыму поступило сообщение от очевидца о том, что по улицам города передвигается автомобиль, водитель которого, возможно, находится в состоянии опьянения. Стражи порядка обнаружили машину с повреждениями в районе дома № 6 по улице Нефтяников.

Водитель машины, завидев автоинспекторов, нажал на газ, и, пытаясь уйти от погони, проезжал перекрёстки на красный и выезжал на встречку. На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться он не реагировал.

– Когда автомобиль нарушителя выехал за пределы города, правоохранители несколько раз выстрелили по колёсам транспортного средства. В результате иномарка была остановлена, а её водитель задержан. Им оказался 36-летний житель Когалыма, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств. При проведении медицинского освидетельствования у него установлен факт алкогольного опьянения – 0,891 мг/л, – рассказали в ОМВД России по г. Когалыму.

Нарушитель водворён в специальное помещение для задержанных лиц, в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль помещён на специальную охраняемую стоянку.