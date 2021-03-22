«Настоящая баня!»: жители Сургута жалуются на невыносимую жару в автобусах

Жители Сургута жалуются на невыносимую жару в автобусах. Фото: Вадим Бегун

Жительница Сургута Юлия пожаловалась местным властям на невыносимую жару в автобусе, который следует маршрутом №24. По ее словам, не спасают даже открытые люки.

«Температура воздуха выше нуля, а в автобусах баня! Водители утверждают, что печки не работают, а жара из-за нагревания двигателя. Люди в теплой одежде, дышать нечем. Неужели нет никаких норм?», – спрашивает администрацию женщина на портале «Твой Сургут».

В ответном сообщении недовольной горожанке сообщили, что маршрут № 24 обслуживает АО «СПОПАТ». Согласно социальному стандарту рекомендованная температура в салоне автобуса в пределах 12-25 градусов Цельсия.

– Для реагирования и принятия оперативных мер необходимо сообщать факты нарушений с указанием даты, времени и государственного номера автобуса, – дополнили в ведомстве.