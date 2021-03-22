Югорчанка через прокуратуру добилась выплаты детского пособия. Фото: Ольга Крыльцова

В Ханты-Мансийске комиссии по оказанию социальной помощи неожиданно отказала местной жительнице в назначении ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. В дело вмешалась межрайонная прокуратура, куда жена обратилась с заявлением.

– Основанием для отказа послужило отсутствие документального подтверждения постоянной регистрации на территории автономного округа. Проверка же показала, что она с 2011 года проживает и работает в Ханты-Мансийске. В 2014 году у нее родился ребенок, который посещал детский сад и больницу по месту жительства, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре.

Суд по заявлению прокурора установил юридический факт постоянного проживания женщины на территории города. Судебное решение позволило женщине стать получателем ежемесячного пособия на ребенка.