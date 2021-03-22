В Ханты-Мансийском районе парень уснул за рулем и устроил жесткое ДТП. Фото - ГИБДД по ХМАО.

В Ханты-Мансийском районе накануне, 21 марта, в 10.22 молодой человек устроил жесткое ДТП. Авария случилась на 10 километре автодороги «Югра» (мостовой переход через реку Иртыш).

Как сообщили в ГИБДД по ХМАО, 19-летний водитель на «Шевроле Нива» выехал на встречку и наехал на дорожное ограждение. По предварительным данным, водитель уснул за рулём. В результате ДТП парень получил травмы.

– За прошедший период на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход, – рассказали в ведомстве.

В управлении также добавили, что на территории округа задержаны 25 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 18 – за отказ от медицинского освидетельствования и 9 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 36 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 74 – за нарушение требований к перевозке детей.