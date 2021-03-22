В Нижневартовске полицейские довезли домой мужчину, которому стало плохо

В Нижневартовске полицейские довезли домой мужчине, которому стало плохо. Фото: Ольга Крыльцова

В адрес начальника управления МВД России по городу Нижневартовску Фаниса Хаматова поступило письмо от вартовчанина. Мужчина поблагодарил сотрудников городского отдела полиции № 1 за оказанную ему помощь.

Как выяснилось, местному жителю стало плохо по дороге домой, но на пути ему встретились полицейские, которых он попросил о помощи.

– Стражи порядка не отказали и довезли гражданина до места проживания. Спустя несколько дней, мужчина решил поблагодарить сотрудников за чуткое и не равнодушное отношение к гражданам, – сообщили в ведомстве.