Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 марта 2021 года увеличилось на 77 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре зарегистрировано за сутки 77 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 53 478 случаев COVID-19.

По клинической структуре: на момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 2 человек бессимптомное течение болезни.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 77 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 муниципальных образованиях: в Сургуте – 20, Ханты-Мансийске – 14, Нягани – 3, Нижневартовске – 5, Нефтеюганском районе – 4, Когалыме – 6, Урае – 5, в Советском районе – 4; Мегионе – 3; Сургутском районе – 5; Югорске - 2; Радужном – 2; Ханты-Мансийском районе – 3, в Нижневартовском районе – 2.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 779 человек. За весь период пандемии выздоровели 51 936 югорчанин.