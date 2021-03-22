В Югре за минувшую неделю произошло 38 пожаров. Фото - 86.mchs.gov.ru.

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 80 пожаров. Эвакуировано 80 человек. Спасены материальные ценности и имущество граждан на сумму более 23 миллионов рублей.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали транспортные средства, бани, жилые дома и гаражи. Основные причины пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем. От огня пострадали 31 строение и 12 транспортных средств. Травмы получили 8 человек.

Пожарно-спасательные подразделения 15 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасен один человек.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. С наступлением холодов проявляются гололедные явления, поэтому не разрешайте малолетним детям выходить без сопровождения взрослых, пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО-Югре.

В ведомстве также посоветовали не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101.