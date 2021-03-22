Погода в Югре на 22 марта: переменная облачность

В Югре переменная облачность. Фото: Вадим Бегун

Метеорологическая обстановка в Югре 21 марта: переменная облачность. Преимущественно без осадков, в восточных районах небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -11,-16 °С, при прояснениях -17,-22 °С, днем +1,-4 °С, местами -5,-10 °С.

В Ханты-Мансийске: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -14,-16 °С, днем -2,-4 °С.

22 марта отмечается день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Это вторая встреча весны (первая на Масленицу). Если трясогузка прилетела, то река через 12 дней вскроется; прилет жаворонка предвещал тепло; зяблик — стужу.