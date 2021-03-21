В Югре с 1 апреля будет отменен режим обязательной самоизоляции

Снятие ограничений

Губернатор Югры подписала постановление о продлении на территории ХМАО режима самоизоляции для отдельных категорий граждан.

В документе указанно, что с 1 апреля для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для людей, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и беременных женщин, режим самоизоляции будет носить рекомендательный характер.

Помимо этого, будет разрешен выезд для спортсменов разных категорий и детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности учебе, во всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», «Международный детский центр «Артек»». Однако, постановление разрешает привлекать не более 50 % зрителей от общей вместимости зала.

Специалистам, работающим в сфере коммунальных услуг, рекомендовано осуществлять проверки приборов учета и их состояния с применением дистанционных технологий без обхода по квартирам.

Также в соответствии с документом до 30 апреля продлено приостановление работы детских игровых комнат и других развлекательных центров для детей (за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50 % мест).