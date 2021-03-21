Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 марта 2021 года увеличилось на 79 человек

Медицинские маски Фото: Виктория Стеблова

В Югре зарегистрировано за сутки 79 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 53 401 случаев COVID-19.

По клинической структуре: на момент выявления у 57 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 3 человек бессимптомное течение болезни.

Контакт заражения установлен в 77 случаях, по 2 контакт уточняется. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 5 886 жителей региона, сняты с наблюдения – 199 855 югорчан.

Самые высокие цифры по заболеваемости зафиксированы: в Сургуте – 18; Ханты-Мансийске– 13; Нягани – 9; Нижневартовске – 5.

Средние показатели: в Нижневартовске – 5; Нефтеюганске – 5; Когалыме – 5; Урае – 4.

В конце списка: в Советском районе – 3; Мегионе – 3; Сургутском районе – 2; Югорске - 2; Октябрьком районе - 2; Радужном – 2; Ханты-Мансийском районе - 2; Пыть-Яхе - 2; Лангепасе - 1; Покачах - 1.

В тяжелой форме коронавирус переносят 51 пациентов, 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 777 человек. За сутки вылечились ещё 87 человек, за весь период пандемии выздоровели 51 851 югорчанина.