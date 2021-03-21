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Происшествия21 марта 2021 9:07

В Сургуте автоледи переехала ребенка, вылетевшего с горки на дорогу

Женщина за рулем скрылась с места происшествия
Мария Федосова
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Фото: скриншот видео

Автоледи из Сургута переехала на своем автомобиле маленькую девочку, которая вылетела на дорогу после спуска по снежной горки. К счастью, ребенок остался жив.

Видео ЧП появилось в интернет сети 20 марта 2021 года. Девочка попала под колеса машины жительницы Югры. Ребенок не получил серьезный травм, но прибегнуть к помощи скорой помощи все же пришлось.

Виновница ситуации, которая чуть не обернулась трагедией, ни только не оказала помощи ребенку, но и скрылась с места происшествия.

Женщине, находившейся за рулем автомобиля, грозит лишение прав.

Также, после случившего инцидента, коммунальщики поспешили убрать злополучную горку.

ЧП