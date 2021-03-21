Погода в Югре на 21 марта: облачно

Весна в марте Фото: Виктория Стеблова

Метеорологическая обстановка в Югре 21 марта: облачно. Небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер северо-западный 6-11 м/с, по восточной половине порывы 15-17 м/с. Температура ночью -6,-11 °С, по северо-западу -16,-21 °С, днем -4,-9 °С, по южным и восточным районам +2,-3 °С, по северным районам -12,-17 °С.

В Ханты-Мансийске: облачно. Небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -9,-11 °С, днем -7,-9 °С.

На Руси в этот день праздновался день весеннего равноденствия. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна.

Также в этот день отмечался День Вербы. Считалось, что к этой дате она уже должна распуститься. Ветки вербы приносили в дом. Люди считали, что она изгоняет из дома всякую тяжесть - бытовые неполадки, болезни и печали.