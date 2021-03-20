В Сургуте машиниста снегоуборочной техники раздавило ковшом

Фото: паблик "Местоположение ДПС Сургут"

В Сургуте погиб машинист снегоуборочной техники. Трагедия случилась сегодня, 20 марта, на ул. 50 лет ВЛКСМ.

Причиной гибели стала нелепая случайность. Мужчина хотел протереть зеркало, но по неосторожности нажал на пульт управления, в результате рабочего зажало гидравлическим механизмом ковша между кабиной. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Известно, что погибший - 48-летний гражданин Молдавии, работавший в частной компании.

Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы.