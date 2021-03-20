Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 марта 2021 года увеличилось на 82 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки зарегистрировано и подтвержден 82 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. Всего с марта в Югре выявлено 53 322 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 60 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 диагностирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 77 случаях, по 5 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 542 югорчанина, сняты с наблюдения - 199 539 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 294 жителя региона, всего прошли обследование 1 497 230 жителей Югры.

Больше всего случаев ковида за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске - 13; Сургуте - 11; Нефтеюганске и Нягани - 7; Урае и Нефтеюганском районе - 6.

Также случаи коронавируса зафиксированы: в Березовском районе - 5; Мегионе, Нижневартовск и Югорске - 4; Сургутском районе - 3; Белоярском, Нижневартовском и Советском районах - 2; Когалыме, Лангепасе, Покачах, Кондинском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах - 1.

Состояние 49 пациентов - тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 776 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 112 человек, за весь период пандемии вылечились 51 764 югорчанина.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 632 человека с COVID-19, из них 1 135 (11,8%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 447 570. Выздоровевших - 11 279, за весь период - 4 060 652. Умерших - 392, с начала периода - 94 659.