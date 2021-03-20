В Советском районе задержали мигрантов, у которых закончился срок пребывания в РФ Фото: Ольга Крыльцова

Полицейские советского района выявили несколько нарушений в сфере миграционного законодательства.

Так, одна из нарушительниц - местная жительница 1967 года рождения. Она приняла на работу 36-летнего мигранта, не имеющего патент на трудовую деятельность. В итоге на женщину составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст18.15 КоАП РФ. Кроме того, гражданка укрывала двух иностранных граждан, у которых закончился срока пребывания в РФ, предоставив им жилье.

Также за уклонение от выезда привлечена к административной ответственности 45-летняя представительница страны ближнего зарубежья. В отношении работодателя составлен протокол.

Крое того, выявлено шесть фактов незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, в отношении работодателей составлены административные материалы в соответствии с ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ и направлены на рассмотрение в суд.

Также к административной ответственности привлечена 40-летняя женщина, проживающая по виду на жительство в Советском районе. Она подала документы на приобретение гражданства РФ, но не подала уведомление о подтверждении проживания в РФ.

К уголовной ответственности по ст. 332 УК РФ привлечена 42-летняя жительница г. Советский, которая оформила фиктивную регистрацию гражданам РФ.