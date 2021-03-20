В Нефтеюганске завершился конкурс юных чтецов «Живая классика»

Фото: администрация Нефтеюганска

В нефтеюганской «Городской библиотеке» состоялся муниципальный этап Х Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем приняли участие 40 ребят из 11 городских школ.

Они выбрали произведения русских, советских и зарубежных авторов: Е. Айпина, А. Усачева, И. Шесталова, А. Чехова, Н. Тэффи, И. Зиедонис и др. Все участники продемонстрировали талант и артистизм, ярко и эмоционально прочтя отрывки из любимых произведений.

Жюри оценивало не только артистическое мастерство, но и выбор текста произведения, глубину проникновения в образную систему и соблюдение речевых норм.

В итоге победителями стали Полина Грибкова, Сакина Исрафилова, Егор Полянский, Матвей Молотов, Давид Озгельдови и Никита Страшко. Набравшие наибольшее количество баллов Матвей Молотов, Давид Озгельдови и Никита Страшко представят город на региональном этапе Всероссийского конкурса.