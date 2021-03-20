Погода в Югре на 20 марта: снег и сильный ветер

Погода в Югре на 20 марта Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 20 февраля, в Югре ожидается переменная облачность. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, днем - метель. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 7 - 12 м/с, днем возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, в северных районах -16...-21. Днем -2...-7 градусов, на севере до -17.

Ханты-Мансийск: пасмурно и снег. Днем -3, ночью -8. Ветер 6-13 м/с.

Сургут: пасмурно, вечером - снег. Днем -3, ночью -10. Ветер 8-11 м/с.

Нижневартовск: пасмурно, вечером - снег. Днем -3, ночью -8. Ветер 8-14 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно, вечером - снег. Днем -2, ночью -12. Ветер 8-11 м/с.

Когалым: пасмурно и снег. Днем -3, ночью -11. Ветер 8-13 м/с.