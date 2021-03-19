В Нижневартовске возобновляется работа по направлению пациентов на реабилитацию. Фото - dzhmao.ru.

Главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Воронина встретилась с руководством центра комплексной медицинской реабилитации «Красная звезда». На встрече обсудили вопросы возобновления реабилитации пациентов амбулаторно-поликлинической службы на этапе выхода из пандемии COVID-19. Ранее, в марте 2020, взаимодействие было приостановлено, центр временно перепрофилировали в обсерватор.

По словам директора центра Сергея Кудрина, планируется участие в грантовом проекте, а также закуп дополнительного медицинского реабилитационного оборудования и укомплектование должности инструктора ЛФК на постоянной основе. Эти меры позволят улучшить оснащенность центра и значительно повысят возможности комплексной реабилитации. Как и прежде, центру предоставляется возможность работать в системе ОМС.

Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Галина Работина неоднократно инспектировала работу медицинской организации. «Когда центр будет полностью готов принять наших пациентов, мы с радостью продолжим сотрудничество», – прокомментировала Галина Михайловна.