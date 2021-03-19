В Югре соревновались более двухсот юных лыжников. Фото - ugramegasport.ru.

В югорском Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко прошел первый соревновательный дня Первенства ХМАО по лыжным гонкам. На старт вышли юноши и девушки 2003-2004 и 2007-2008 годов рождения.

В соревновании принимают участие 216 спортсменов из Лангепаса, Нягани, Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района, Белоярского и Октябрьского районов, Сургута, Сургутского района, Кондинского района, Покачей, Нягани, Пыть-Яха, Когалыма, Югорска и Советского района.

Открыла соревнование индивидуальная гонка классическим стилем. Среди юношей 2003-2004 годов рождения призовые места распределились следующим образом:

Стрелов Илья (Советский район)

Яковлев Егор (г. Сургут)

Загитов Ярослав (г. Сургутский район)

Победители и призёры возрастной категории 2007-2008 годов рождения:

Повисьма Данил (г. Ханты-Мансийск)

Казаков Леон (Октябрьский район)

Логвинов Андрей (г. Сургут)

У девушек 2003-2004 годов рождения места распределились следующим образом:

Милкова Диана(Советский район)

Юровских Варвара (Сургутский район)

Еремина Ольга (г. Ханты-Мансийск)

Победители и призёры возрастной категории 2007-2008 года рождения:

Волкова Софья (г. Ханты-Мансийск).

Трусова Ольга (г. Ханты-Мансийск)

Зуева Полина (г. Сургут)

Соревнования будут продолжаться ещё четыре дня. Завершат соревнования эстафетные гонки, которые пройдут в понедельник, 22 марта.