ФАПу Кондинской районной больницы приобрели новый внедорожник. Фото - dzhmao.ru.

Для организации работы фельдшерско-акушерского пункта в поселке Ягодный Кондинской районной больнице купили автомобиль УАЗ Патриот. Приобретение состоялось в рамках программы развития первичного звена национального проекта «Здравоохранения».

– Сотрудники ФАПа с нетерпением ожидают получения машины. С его появлением организация деятельности медицинской службы на селе станет намного мобильнее, появится возможность оперативно доставлять пациентов и анализы в районную больницу, доставлять и получать лекарственные препараты и многое другое, – сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

В ведомстве дополнили, что в настоящее время выполняются организационные мероприятия по страхованию и постановке на учет в органах ГИБДД.