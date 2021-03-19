Югорчане перевели мошенникам почти пять миллионов рублей за несколько дней. Фото: Ольга Крыльцова

Югорчане перевели мошенникам почти пять миллионов рублей за несколько дней. Лидерство удерживает Сургут.

Так, 51-летняя сургутянка хотела продать осеннюю куртку. На объявление откликнулся незнакомец. Во время переписки через Ватсап он скинул ссылку югорчанке, она в свою очередь перешла по ней и ввела реквизиты банковской карты. В итоге вместо зачисления со счета произошли списания. Мнимые покупатели сняли с карты гражданки более 12 тысяч рублей.

– Пенсионерка из Сургута решила сдать имеющуюся в собственности недвижимость, разместила объявление об аренде квартиры, вскоре ей написал незнакомец. Ему понравилась жилплощадь, мужчина сообщил, что готов внести оплату. Югорчанка на эмоциях сообщила реквизиты карты, с которой впоследствии было списано более 45 тысяч очередными мошенниками, – рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.