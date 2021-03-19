В Югорске полицейский рассказал студентам колледжа о вреде наркотиков. Фото - ОМВД России по г. Югорску.

В Югорске полицейский рассказал студентам колледжа о вреде наркотиков. Оперуполномоченный акцентировал внимание аудитории на том, что постановка на учет как в органы внутренних дел, так и в наркологический кабинет может повлечь за собой трудности при устройстве на работу.

Сотрудник полиции предостерег ребят от участия в незаконном распространении наркотиков, рассказал, почему важно сообщать в полицию обо всех поступающих предложениях заработать деньги незаконным путем. В пример оперуполномоченный привел несколько реальных историй.

– Главная цель проводимых мероприятий привлечение внимания молодежи к проблеме наркомании, формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ. Поэтому в завершение лекции студентам был дан важный совет: обдумывать свои поступки, принимать взвешенные решения и быть законопослушными гражданами, – отметили в ОМВД России по Югорску.

Информацию, касающуюся незаконного оборота наркотических средств на территории г. Югорска можно сообщить анонимно по телефону: дежурная часть ОМВД России по г. Югорску: 8(34675)7-60-01; группа по контролю за оборотом наркотиков: 8(34675)7-77-54.