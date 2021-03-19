В Нягани завели дело против мужчины, который украл деньги у пенсионерки Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 82 преступления, по горячим следам раскрыто 55.

В Нягани мужчина, находясь в квартире дома в 4 микрорайоне, украл 17 тысяч рублей, принадлежащих пенсионерке. Возбуждено уголовное дело, мужчина под подпиской о невыезде. В Сургуте кассир одного из банков нашёл фиктивные 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Кроме того, за минувшие дни раскрыто 6 ранее совершенных преступлений. Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска нашли подозреваемого, который украл из автомобиля «КамАЗ» две аккумуляторные батареи. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции Березовского района задержали преступника, который незаконно продал 28-летнему жителю Березово синтетический наркотик массой 0,284 грамма. Ранее судимого за подобное преступление подозреваемого арестовали.