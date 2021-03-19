Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 марта 2021 года увеличилось на 81 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зарегистрировано и подтвержден 81 новый случай COVID-19 в 13 муниципалитетах. Всего с марта в Югре выявлено 53 240 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 64 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 74 случаях, по 7 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 408 югорчан, сняты с наблюдения – 198 901 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 553 жителя региона, всего прошли обследование 1 492 936 жителей Югры.

Больше всего случаев ковида за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске – 20; Сургуте – 15; Урае – 7; Нягани – 6; Когалыме – 6.

Также случаи коронавируса зафиксированы: Нижневартовске – 5; Советском районе – 5; Нефтеюганском районе – 4; Мегионе – 4; Нефтеюганске – 3; Югорске – 3; Сургутском районе – 2; Октябрьском районе – 1.

Состояние 51 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 776 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 121 человек, за весь период пандемии вылечились 51 652 югорчанина.