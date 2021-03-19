В Югре задержали мужчину, который больше 2 лет находился в федеральном розыске Фото: pixabay.com

Оперативники Октябрьского района задержали мужчину, который больше двух с половиной лет находился в федеральном розыске. В 2018 году 44-летний мужчина совершил преступление по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища", на территории Турочакского района Республики Алтай, после чего исчез и скрывался от следствия.

Полицейские узнали, что житель посёлка Приобье может быть причастен к совершению преступления и во время расследования информация подтвердилась.

Мужчину задержали и поместили в специальный приёмник для задержанных ОМВД России по Октябрьскому району. В ближайшее время его отправят в МО МВД России «Турочакский».

Напомним, мы писали ранее, что управление уголовного розыска обещает 200 тысяч рублей за поимку жителя Белоярского с татуировкой в виде паука с паутиной.