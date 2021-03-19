Бывший адвокат из Советского района получил срок за кражу нефти

Адвокат из Советского района получил срок за кражу нефти Фото: pixabay.com

Югорский межрайонный следственный отдел собрал достаточно доказательств, которых хватило в суде для вынесения приговора бывшему адвокату. Его признали виновным признан в краже нефти в особо крупном размере.

Как сообщают следственные органы мужчина в период с августа 2013 года по июнь 2014 года организовал тайную кражу 1000 тонн нефти из незаконной врезки в нефтепровод ДНС «Даниловка» - ДНС «Убинка», расположенного на территории Даниловского месторождения в Советском районе.

На момент совершения преступления мужчина работал адвокатом. В результате нефтяной компании причинён ущерб на сумму более 13 миллионов рублей.

Приговором Советского районного суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Его соучастники также получили обвинительные приговоры.