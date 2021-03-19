Югорчанин хотел заработать на бирже, но потерял больше миллиона рублей Фото: pixabay.com

С заявлением в полицию обратился 23-летний житель Когалым. Молодой человек пояснил, что хотел инвестировать деньги в криптовалюту.

Увидев в социальной сети рекламу компании, отправил заявку. Позже ему перезвонили и предложили скачать приложение, зарегистрироваться и открыть личный счёт. Первым платежом югорчанин перевёл брокерам 11 тысяч рублей. Несколько раз он выводил небольшие суммы дохода, после чего ему предложили вложить сумму покрупнее. Тогда он с кредитной карты перевёл ещё 60 тысяч рублей. Через какое-то время он хотел вывести деньги, однако у него это не получилось. Сначала югорчанин оплатил страховку, после чего его счёт заморозили и стали требовать провести ещё несколько вложений для вывода денег. В общей сложности молодой человек вложил в компанию 1 миллион 300 тысяч рублей.

После того, как он отправился оформлять очередной кредит, ему пояснили, что, скорее всего его обманывают мошенники, после чего северянин обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

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