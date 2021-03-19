Погода в Югре на 19 марта 2021 года: местами небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 19 марта: температура воздуха днём +3,-2 °С, местами -3,-8 °С. Температура воздуха ночью -2,-7 °С, при прояснениях -8,-13 ºС. Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём +1,-1 °С, ночью -4,-6 ºС. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Сургуте: Днём 0 °С, ночью -5 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный 2-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём +2 °С, ночью -5 °С, пасмурно, дождь со снегом. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём 0 °С, ночью -5 °С, пасмурно, дождь со снегом. Ветер юго-западный 5-6 м/с.

В Когалыме: Днём -2°С, ночью -7 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-6 м/с.

Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути - и поэтому её «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось - и об этом оповещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.