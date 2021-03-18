В Югре инвестировали 600 млн рублей в надежность электроснабжения нового центра этнотуризма

Фото: Россети Тюмень

В Ханты-Мансийском автономном округе завершена реконструкция подстанции 110 кВ «Тайга». Важность этого энергетического объекта заключается в том, что с его помощью обеспечиваются электричеством крупнейшее месторождение углеводородов нефтегазовой компании «Роснефть», а также одно из древнейших региональных поселений – село Угут Сургутского района. Всего в надежность электроснабжения всей территории тюменские энергетики инвестировали 600 миллионов рублей.

По итогам проведенных работ значительно повысилась надежность электроснабжения трех тысяч жителей села Угут, уникальных туристических объектов, в том числе знаменитого музея с огромной коллекцией предметов культуры и быта юганских ханты, и, конечно, основного промышленного потребителя – Угутского нефтяного месторождения (разрабатывает «РН-Юганскнефтегаз» – ключевой актив «Роснефти»).

Село Угут в Сургутском районе является одним из старейших населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа. Впервые название поселения было упомянуто в 1809 году, однако рядом с его территорией археологи обнаружили средневековые памятники – Городище Угутское и комплекс Сартым-Урий.

В ближайших планах властей региона – активное развитие внутреннего туризма.

Представители компании «Россети Тюмень» отметили, что в ходе реконструкции они полностью обновили оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ, применив высоконадежные и безопасные газовые выключатели. На подстанции «Тайга» построены КРУН 35 и 6 кВ, возведено новое здание общеподстанционного пункта управления. Кроме того, специалисты внедрили новые микропроцессорные защиты и интеллектуальную систему учета электроэнергии. Все оборудование – отечественного производства. Выполненный комплекс мер почти со 100%-й уверенностью исключает вероятность отказа функционирования электроустановок.