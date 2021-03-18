В Сургуте планируют отремонтировать больше 5 километров дорог Фото: Администрация Сургута

В этом году в Сургуте реализуют национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и благодаря ему приведут в нормативное состояние 8 участков дорог общей протяженностью 5,27 километра.

В планах отремонтировать: улицы Маяковского на участке от проспекта Мира до улицы Профсоюзов, на участке от улицы 30 лет Победы до проспекта Мира и от улицы Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе; улица Крылова от улицы Билецкого до улицы Грибоедова; улица Быстринская; дорога на Югорском тракте на трех участках – до улицы Энгельса; на пересечении с улицей Никольской; до улицы Заячий остров.

Начало работ запланировано на май при наступлении устойчивых плюсовых температур, а завершить ремонт планируют в октябре. На всех участках восстановят дорожное полотно, отремонтируют тротуары, установят дорожные знаки. Кроме того , приведут в нормативное состояние пешеходные переходы. На всё это выделят 522,4 миллиона рублей.

Также, во время реализации нацпроекта, в этом году завершат работы по строительству объездной дороги Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», седьмой пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую) протяженностью 0,5 километра. И улицы 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З» протяженностью почти 1 километр.