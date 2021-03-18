Нефтеюганец оплачивал покупки с чужой карты и теперь ему грозит тюрьма Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что потеряла банковскую карточку. А после потери с неё исчезли 18 тысяч рублей.

Во время расследования полицейские нашли и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 32-летний нефтеюганец. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что карту он нашёл на улице и увидел, что ей можно расплатиться бесконтактным способом, поэтому решил воспользоваться чужими деньгами. Несколькими оплатами в различных магазинах подозреваемый потратил 18 тысяч на продукты и различные товары для дома.

Против мужчины возбуди уголовное дело по статье УК РФ «Кража» и сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Мы писали о подобном происшествии в Мегионе, там 23-летний югорчанин, около одного из магазинов города, украл у мужчины банковскую карту.