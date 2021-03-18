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Общество18 марта 2021 16:28

Югорские школьники учатся оказывать первую помощь утопающему

Урок для детей провел госинспектор по маломерным судам
Виктория Терина
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Югорские школьники учатся оказывать первую помощь утопающему Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В плавательном бассейне МАУ ФКиС «Арена» городского поселения Игрим провели занятие с детьми по безопасности на воде.

Государственный инспектор по маломерным судам Берёзовского инспекторского отделения ГИМС Василий Титов рассказал и показал юным пловцам, как оказывать первую помощь утопающему, как правильно использовать различные спасательные средства.

Для детей важно сразу показывать теоретические примеры прямо на практике. Именно поэтому занятие решили завершить отработкой практических навыков безопасного поведения на воде. Ребята тренировались спасать товарищей, отрабатывали простые приёмы оказания первой помощи пострадавшим, а также испробовали в деле разные индивидуальные спасательные средства, такие как круги, лини и жилеты.