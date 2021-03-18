Автоледи на «Хендай» выехала на встречку и врезалась в «ВАЗ» Фото: ГИБДД

За сутки в Югре зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы.

В Ханты-Мансийске 27-летняя девушка, управляя автомобилем «Хендай» нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части. Её автомобиль занесло и девушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «ВАЗ». За рулём второго автомобиля находился 21-летний водитель. В результате ДТП, водитель «ВАЗа» и два его пассажира 16 и 17 лет получили травмы.

Кроме того, в округе сотрудники Госавтоинспекции задержали 4 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требовании к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД округа напоминают, что необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения, ведь их нарушения могут стать причиной трагедии.