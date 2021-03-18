Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 марта 2021 года увеличилось на 85 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжают выявляться новые случаи коронавируса. Так, за минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 85 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах. Всего за период пандемии на территории региона зафиксировано 53 159 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 человек диагностирована пневмония, у 3 болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 83 случаях, по 2 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 152 жителя Югры, сняты с наблюдения – 198 488 югорчан. За сутки на COVID-19 обследовано 4 784 человека, всего прошли обследование 1 488 403 человека.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 20; Ханты-Мансийске – 18; Нефтеюганске – 8; Нефтеюганском районе – 8; Урае – 6.

Также случаи заболевания за день зафиксированы: в Нягани – 5; Нижневартовске – 3; Югорске – 3; Нижневартовском районе – 3; Сургутском районе – 2; Мегионе – 2; Покачах – 2; Березовском районе – 2; Лангепасе – 1; Пыть-Яхе – 1; Белоярском районе – 1.

В тяжелом состоянии находятся 47 пациентов, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 1 человек за сутки скончался от ковида. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 776 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 143 человека, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 51 531 житель региона.