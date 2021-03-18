Жительница Радужного заплатила крупную сумму за поездку в Нижневартовск Фото: Виктория Терина

Жительница Радужного решила воспользоваться бесплатным приложением для путешествий. Зашла на электронный ресурс и выбрала поездку по маршруту «Нижневартовск – Радужный». 45-летняя югорчанка хотела быстро и безопасно добраться до дома с попутчиками. В ночное время с ней списался водитель по имени Александр, якобы уточнял детали, где и как они встретятся, и между делом попросил предварительно оплатить поездку.

Мошенник отправил ссылку и северянка, перейдя по ней, указала реквизиты своей карты, секретные пароли. Со счёта стали уходить деньги и списалось 170 тысяч рублей. Поездка между городами, расстоянием в 165 километров обошлась горожанке в весьма круглую сумму.

Сотрудникам югорской полиции ежедневно регистрируют подобные лучаи мошенничества. Почти за 50 таких историй произошло с начала года. Мнимые водители "заработали" на обмане больше 1 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.