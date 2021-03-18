Молодая сургутянка стащила золотые украшения у знакомой Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте молодая 25-летняя девушка дважды похищала из одной квартиры украшения. Подозреваемая пришла в гости к знакомой, которая проживает в соседнем доме и в удобный момент, стащила золотые изделия общей стоимостью 19 тысяч рублей. Краденое злоумышленница сдала в ломбард. Возбуждено уголовное дело, девушка находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске 34-летний мужчина украл у собутыльника сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, он также находится под подпиской о невыезде.

За прошедшие сутки в Югре раскрыто 3 ранее совершенных преступления. Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска задержали подозреваемого в краже мужчину. Как выяснилось, он взломал замок от контейнера, расположенного на одном из дачных участков в СОНТ «Энтузиаст» и украл электроинструменты. А именно: болгарку, шлиф машинку, перфоратор, шуруповерт, бензопилу. Ущерб составил 55 тысяч рублей. Мужчина, уже судимый за подобное преступление, под подпиской о невыезде дожидается нового наказания.