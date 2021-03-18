В Нефтеюганске семья добилась переселения из аварийного жилья Фото: Виктория Терина

Прокуратура Нефтеюганска проверила нарушение администрацией сельского поселения Сингапай жилищных прав местной жительницы, которая обратилась к ним за помощью.

Во время проверки выяснилось, что семья югорчанки жила в многоквартирном доме, который в 2017 году признали аварийным, а дальнейшая жизнь в нём представляет угрозу людям. Но не смотря на это администрация муниципалитета долгое время не предоставляла семье другое жильё.

Для того, чтобы защитить жилищные права жительницы посёлка прокурор внёс представление в адрес главы поселения, потребовав предоставить семье жильё вне очереди.

Благодаря вмешательству прокуратуры семье заявительницы по договору социального найма предоставили равнозначную по площади квартиру в посёлке Сингапай, которая соответствует санитарным и техническим требованиям.