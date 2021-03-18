Дошкольники Югры напомнили водителям о соблюдении ПДД Фото: Виктория Терина

Воспитанники детских садов Радужного и Белоярского во время экскурсии к пешеходному переходу вместе с сотрудниками ГИБДД повторили значение дорожных знаков и призвали водителей всегда пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться во время поездки. Ребята вручали памятки взрослым и привлекали их внимание яркими плакатами с лозунгами о важности соблюдении ПДД.

Также в Урае воспитанники детского сада «Дюймовочка» изучили патрульный автомобиль ДПС, на котором ежедневно несут службу сотрудники ГИБДД. Дорожные полицейские рассказали ребятам о работе световых и звуковых сигналов, а также о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В завершение встречи многие дети захотели стать полицейскими, а также пообещали сотрудникам никогда не нарушать правила дорожного движения.

Напомним, мы писали ранее, как югорские дети проходят уроки дорожной безопасности.