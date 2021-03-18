Для девятиклассников Ханты-Мансийска провели урок здоровья Фото: МОМВД России «Ханты-Мансийский»

Для девятиклассников школы № 3 города Ханты-Мансийска прошел урок здоровья. В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» школьникам рассказали насколько важно сообщать о случаях незаконного употребления, распространения, изготовления наркотиков и психотропных веществ.

- Наркомания – это зло, с которым бороться нужно сообща. Мы не имеем права стоять в стороне от решения этой проблемы, от гражданской позиции каждого из нас зависит жизнь и здоровье наших близких и друзей - обратился к ребятам председатель Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Ханты-Мансийский» Игорь Кашин.

В уроке здоровья так же участвовала психолог и показала ребятам кинофильм, в котором медработники и психологи рассказывают о влиянии наркотиков и психотропных веществ на организм. Специалисты дают совет взрослым, как уберечь своего ребенка от необдуманных поступков, подросткам – как противостоять соблазну «попробовать» наркотик.

Ребята задавали вопросы и выражали своё мнение о фильме. В конце урока инспектор Отделения по делам несовершеннолетних напомнила об уголовной ответственности за незаконное употребление и распространение наркотиков.