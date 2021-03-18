Погода в Югре на 18 марта 2021 года: облачно с прояснениями Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 18 марта: температура воздуха днём +3,-2 °С, местами до -7 °С. Температура воздуха ночью -3,-8 °С, при прояснениях до -13 ºС. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 7 - 12 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём около 0, +2 °С, ночью -4,-6 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Сургуте: Днём 0 °С, ночью -2 °С, пасмурно, утром небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём 0 °С, ночью -2 °С, небольшой снег. Ветер западный 4-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +1 °С, ночью -2 °С, пасмурно. Ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Когалыме: Днём -2°С, ночью -3 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 м/с.

Существовали для этого дня особые приметы на погоду. Считалось, что если стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться. С этого дня утренники - весенние морозы, что случаются до восхода солнца, - становились все легче. По народному поверью, после этого дня их всегда бывает сорок.