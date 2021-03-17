В Урае росгвардейцы спасли пенсионера во время пожара Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

В Урае сотрудники Росгвардии спасли 69-летнего пенсионера, который во время пожара надышался угарным газом и не смог самостоятельно выбраться.

Росгвардейцы получили сообщение, что на улице Молодёжной произошло возгорание гаража и частного жилого дома. К прибывшим правоохранителям сразу же обратился один из очевидцев и сказал, что в доме находится пожилой мужчина. Патрульные быстро вбежали в горящий дом и в одной из комнат на первом этаже нашли пенсионера. Мужчина надышался продуктами горения и не смог выбраться. На его лице и руках виднелись следы ожогов. Накинув на пострадавшего одеяло, сотрудники Росгвардии вывели его из горящего дома и передали скорой помощи.

Мужчину увезли в больницу, врачи обнаружили у него 86% ожога левой кисти, а также ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. Известно, что первым загорелся гараж, а после пламя перекинулось на жилой дом. Точная причина пожара выясняется.