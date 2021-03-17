Педагоги из Югры попали в финал конкурса «Учитель будущего» Фото: сайт профессионального конкурса «Учитель будущего»

Педагоги из Югры участвуют в финале профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проходит в Питере и направлен на поддержку и продвижение команд учителей, готовых применять современные практики в своей работе.

В числе финалистов - 2 югорские команды: учителя средней общеобразовательной школы № 6 города Пыть-Яха Эльмира Балабан, Кристина Евтушенко, Динара Зайнуллина и Ирина Терехова, Наталья Кочетова, Оксана Гоцуляк.

Им предстоит три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров.

Наставники команд-победители станут известные популяризаторы науки, руководители и методисты ведущих образовательных учреждений страны. По итогам конкурса сформируется сообщество «учителей будущего» из числа полуфиналистов и финалистов. Участники сообщества смогут принимать участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж», а также в ключевых событиях сферы образования.