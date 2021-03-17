В Когалыме школьники и студенты показали свои навыки по спасению людей Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Третий год подряд в Когалыме проходит конкурс по оказанию первой помощи. В рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» в этом году участниками стали 8 команд образовательных учреждений города. Подростки от 15 до 18 лет показали свои знание в Когалымском политехническом колледж. Школьников и студентов оценивали сотрудники МЧС России, а также специалисты Когалымской городской больницы, Управления образования и преподаватели колледжа.

Мероприятие проходило в два этапа. В начале участники показали знания теории по оказанию первой помощи, ответив на 10 вопросов теста. Несмотря на то, что проверочные вопросы оказались сложными, ребята с успехом справились с предложенными заданиями и показали высокий уровень знаний.

После теоретического этапа команды приступили к практике. Они проводили сердечно-лёгочную реанимацию и демонстрировали свои навыки на специальном тренажере. При выполнении заданий комиссия оценивала не только быстроту и четкость, но и технику выполнения приема.

По итогам состязаний лучшие результаты показала команда Когалымского политехнического колледжа, вторыми стали представители средней общеобразовательной школы № 6, на третьем месте команда средней общеобразовательной школы № 10.