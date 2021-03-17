В Югре санитарная авиация помогает эктренно эвакуировать пациентов Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Югра - один из первых субъектов РФ, начавший реализовывать федеральный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в части развития санитарной авиации.

Экипажи работают на постоянной основе и круглосуточно готовы выполнить свою задачу. С начала этого года экипаж санитарного самолета L-410 авиакомпании «Скол» вместе с медиками совершил 58 вылетов в различные населённые пункты Югры. Эвакуировано 118 пациентов. В последний раз они доставили в окружной центр пациентов из Белоярского и Урая.

Так как Югра - большой по площади регион с суровыми климатическими условиями, то в отличии от других регионах, где на службе стоят как правило вертолёты, то в ХМАО используется ещё и самолёт, оснащённый медицинским модулем. Модуль позволяет оказывать помощь пациентам на борту воздушного судна. Помимо вместительности он лучше подходит для региона такой протяженности и климата с длительной, холодной зимой. В самолёте могут одновременно разместить 2-х лежачих больных и до 5 сидячих, и ещё бригаду медиков, состоящую минимум из двух человек.

Для перевозки пациентов с подтверждённым COVID-19 используется специальный бокс. В этом году для лечения перевезли 5 пациентов с коронавирусом.

Самолет L-410 Авиакомпании «СКОЛ» продолжит дежурить в Югре до конца текущего года.