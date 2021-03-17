Югорских призывников начнут прививать от коронавируса Фото: pixabay.com

В Югре провели очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

На заседании отметили, что всего поступило в Югру 63 312 доз вакцины, привито первым компонентом вакцины 54 535 человек, завершили вакцинацию 38 216 человек. Это медицинские работники, занятые в сфере соцобслуживания, промышленности, образования.

Кроме того привито 6 326 человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, а также 1 189 человек - коренных народов Севера.

Сейчас в первую очередь прививают должностных лиц, которые участвуют в организации призыва и самих призывников, так как весенний призыв начинается с 1 апреля.

Во время заседания упоминали, что от родителей воспитанников спортивных секций поступают вопросы о том, когда возобновят проведение открытых первенств, турниров, не относящихся к отборочным. Директор департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов прокомментировал ситуацию и рассказал, что ведомство вместе с Роспотребнадзором готовит уточнения в постановление.

- Снимаются ограничения в отношении проведения всех спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план, - сказал Сергей Артамонов.

Напомним, сейчас организовываются и проводятся физкультурные и спортивные мероприятия только для формирования спортивных сборных команд муниципального, регионального уровней.

Видеозапись заседания регионального штаба доступна в социальной сети на официальная странице Югры.