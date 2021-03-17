Югорчанин доверился экстрасенсу, но он оказался мошенником Фото: Виктория Терина

В Ханты-Мансийске 45-летний мужчина запутался в своей жизни и решил обратиться к специалисту-экстрасенсу. В интернете он нашёл хвалёного ясновидящего и ради решения жизненных вопросов не поскупился. Перевёл на указанный счёт 8 тысяч рублей в надежде, что такая сумма разрешит все его проблемы. Но как только деньги поступили на карту экстрасенса, он перестал выходить на связь.

Другая юная жительница окружной столицы пыталась обновить свой гардероб. Девушка присмотрела для себя пальто. Выяснила у продавца все нюансы и согласилась на оплату в сумме 12 тысяч рублей. Перешла по ссылке, а потом ввела реквизиты карты своей матери. Та, увидев списания, поняла, что дочь «развели» и обратилась в полицию.

В Нефтеюганске на уловку аферистов попалась 53-летняя югорчанка. Она мечтала отправиться в поездку, нашла сайт «aviabilet-official-foewa.com», ввела маршрут «Сургут – Пермь» и начала оформлять покупку. Заполнила необходимые графы, в том числе указала реквизиты карты, с которой списали 13 тысяч рублей, но никаких билетов женщина не получила.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.