В Сургуте росгвардейцы провели турнир по мини-футболу в валенках Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

В рамках всероссийской акции «Дни Росгвардии», посвященной двойному юбилею ведомства – 210-летию войск правопорядка и 5-летию Росгвардии в Сургуте состоялся турнир по мини-футболу в русских валенках.

На базе ОМОН «Стерх» в необычном спортивном состязании приняли участие сборные сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР. Традиционно в состав команд вошли по пять человек - четыре полевых игрока и вратарь.

- На заснеженном футбольном поле, участникам пришлось проявить не только крепкий командный дух, но и сноровку, быстроту, ловкость. Ведь в отличие от обычного футбола игра осложнялась не только погодными условиями, но и заменой привычных бутс на валенки, – рассказал судья соревнований капитан полиции Илья Ермоленко.

По итогам соревнований первое место заняла команда СОБР, второе заслужила команда вневедомственной охраны, а третье досталось сборной ОМОН.