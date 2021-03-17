Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 марта 2021 года увеличилось на 87 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба за весь период пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 53 074 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 87 новых случаев коронавируса в 19 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 83 случаях. По 4 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 5 090 жителей региона, сняты с наблюдения – 198 302 человека. За сутки на COVID-19 обследовано 5 111 человек, всего прошли обследование 1 483 619 жителей региона.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 22; Ханты-Мансийске – 21; Нижневартовске – 9; Нефтеюганском районе – 7.

Также случаи COVID-19 зафиксированы: в Нягани – 4; Мегионе – 4; Ханты-Мансийском районе – 4; Октябрьском районе – 3; Когалыме – 2; Советском районе – 2; Нефтеюганске – 1; Радужном – 1; Лангепасе – 1; Нижневартовском районе – 1; Покачах – 1; Пыть-Яхе – 1; Кондинском районе – 1; Березовском районе – 1; Белоярском районе – 1.

Состояние 45 пациентов остается тяжелым, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 1 человек ща сутки умер от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 775 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 104 человека, за весь период пандемии вылечились 51 388 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 8 998 новых случаев ковида. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 418 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 024 975 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.