Две югорчанки в течение трех дней украли 94 товара из магазина Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске две девушки решили украсть товары из магазина по улице Объездная. За три дня они украли 94 различных товара на общую сумму более 13 тысяч рублей. Против югорчанок возбуждены уголовные дела и теперь они находятся под подпиской о невыезде.

В Сургуте задержана 32-летняя женщина, у которой нашли свёрток с наркотиком общей массой 0,33 грамма. Как выяснилось, запрещённое вещество она заказала через магазин в «Телеграм». Возбуждено уголовное дело. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Теперь под подпиской о невыезде она дожидается нового наказания.

За сутки в Югре зарегистрировано 62 преступления, а также раскрыто 4 ранее совершенных преступления. Так, сотрудники уголовного розыска Сургута нашли 33-летнего мужчину, который через «Авито», под предлогом продажи гитары, заставил 18-летнего молодого человека перевести 3 тысяч рублей ему на карту, но по факту ничего ему не продал. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.